Londrina EC vai em busca da reabilitação no estádio do Café

O Londrina enfrenta o Caxias neste sábado (20) e tenta melhorar o seu aproveitamento no estádio do Café para se manter no G8 da Série C. O Tubarão tem um dos piores aproveitamentos como mandante no Brasileiro e não ganha dentro de casa há 40 dias.





Em sete partidas disputadas, o Alviceleste tem apenas duas vitórias. Foram ainda quatro empates e uma derrota. Desempenho de 47%. O LEC é somente o 12º melhor como mandante na Série C e fica atrás dos 11 primeiros colocados da competição.

O Londrina tem campanha pior, inclusive, que a Aparecidense, 18ª colocada. O time goiano tem aproveitamento de 53% como mandante. O melhor desempenho da Série C em casa é do líder Athletic, com 85% de aproveitamento - seis vitórias e uma derrota.





O LEC vem de dois empates seguidos no Café contra Botafogo e Tombense. A última vitória diante da torcida foi contra o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no dia 8 de junho pela oitava rodada.





Melhorar o desempenho em casa será fundamental para o Tubarão se garantir na próxima fase. Nas seis rodadas finais, serão três partidas no Café, contra Caxias, Floresta e Náutico e outros três jogos fora diante da Ferroviária, Figueirense e Remo. Como visitante, o desempenho alviceleste é de 55% - três vitórias, um empate e duas derrotas.





