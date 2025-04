Brasileirão da Série A inicia neste final de semana com duelo entre campeões

O Campeonato Brasileiro de 2025 começa neste final de semana e o principal jogo da rodada será o duelo entre os dois últimos campeões, Palmeiras, em 2022 e 2023, e Botafogo, em 2024, no domingo (30), no Allianz Parque, às 16h. A CBF trata o confronto como a abertura da competição, mesmo que seis jogos estejam marcados já para este sábado (29).





Palmeiras e Botafogo vão a campo após não conquistarem os títulos estaduais que disputaram. O Verdão perdeu o título paulista para o Corinthians na última quinta-feira (27), enquanto o Glorioso sequer chegou à semifinal do Campeonato Carioca, além de ter perdido os títulos da Supercopa do Brasil, para o Flamengo, e da Recopa Sul-Americana, para o Racing-ARG, no início da temporada.

Lesionado, Gustavo Gómez segue fora de combate no Palmeiras. Maurício e Paulinho, recuperados de lesão, devem ficar no banco e podem ser utilizados no segundo tempo. O Botafogo não tem desfalques e deve ter Patrick de Paula, ex-Palmeiras, como novidade no time titular.





São cinco jogos marcados para este sábado, às 18h30. Se enfrentam Juventude x Vitória, Fortaleza x Fluminense, Grêmio x Atlético-MG, Cruzeiro x Mirassol e São Paulo x Sport. O Tricolor paulista, comandado por Luis Zubeldía, volta a campo após ser eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Paulistão. O time ficou 18 dias longe dos gramados após a queda no Estadual. A equipe não terá o meia Lucas Moura à disposição contra o Sport, já que o camisa 7 está lesionado.

No mesmo dia, às 21h, Flamengo e Internacional se encaram no Maracanã. O duelo marca o encontro de dois campeões estaduais, já que o Fla conquistou o Carioca e o Inter ficou com o título do Gaúcho. A equipe rubro-negra tem três dúvidas para sua estreia no Brasileirão. O atacante Plata fez apenas trabalhos de academia após retornar da seleção equatoriana. O meia Gerson, cortado da seleção brasileira após a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1 por conta de dores na coxa esquerda, também não treinou com os companheiros no gramado, mas não teve lesão detectada. Por fim, o meio-campista De La Cruz também não treinou no campo por conta de uma indisposição alimentar.





JOGOS DE DOMINGO





Além de Palmeiras x Botafogo, o domingo ainda terá o duelo entre Vasco x Santos, em São Januário, às 18h30. O Peixe reestreia na Série A após ter conquistado o título do Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado. A equipe praiana, entretanto, não terá Neymar à disposição, visto que o craque segue em recuperação de uma lesão muscular sofrida durante o Campeonato Paulista.





A rodada inicial do Brasileirão termina com dois jogos às 20h, entre Red Bull Bragantino x Ceará e Bahia x Corinthians, em mais um confronto entre campeões estaduais. O Tricolor de Aço foi campeão baiano, enquanto o Timão ficou com o título do Paulistão. Após a conquista contra o rival Palmeiras, o time alvinegro deve iniciar a disputa do Brasileiro sem desfalques e com força máxima contra o Bahia na Arena Fonte Nova.