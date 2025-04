Operário e Maringá definem campeão do Paranaense neste sábado

O Operário recebe o Maringá neste sábado (29), às 16h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (Campos Gerais), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. No último sábado (22), as equipes empataram por 2 a 2 pelo jogo de ida. Quem vencer fica com o título, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.





A equipe ponta-grossense abriu 2 a 0 no primeiro jogo ainda na etapa inicial com gols de Boschilia e Neto Paraíba, mas o time da Cidade Canção buscou o empate com Max Miller, ainda no primeiro tempo, e Matheus Moraes, no segundo.

A principal dúvida para o técnico Bruno Pivetti, do Operário, é o volante Jacy, capitão da equipe, que está com dores no tornozelo e pode voltar a ser desfalque após ficar de fora do jogo de ida. Fransérgio deve ser seu substituto.





Já pelo lado do Maringá, o técnico Jorge Castilho terá dois retornos para a partida decisiva. O zagueiro Ronald e o volante Rodrigo, suspensos na ida, retomam suas posições nos lugares de Cauã e Lucas Bonifácio, respectivamente.





