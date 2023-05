Brasileiros 'invadem' redes sociais de Maradona e exaltam Pelé em publicações

As redes sociais do ídolo do futebol argentino Diego Maradona - que faleceu em 25 de novembro de 2020, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória - foram invadidas por hackers brasileiros, nesta terça-feira (23). Os invasores exaltaram Pelé (1940-2022) e satirizaram o argentino.





Entre as publicações, destaca-se uma escrita em espanhol, justamente para atingir os argentinos. "É com prazer que informamos que já recuperaram todas as contas do segundo rei do futebol", dizia a frase, com as fotos de Maradona e Pelé ao fundo, exaltando o futebolista brasileiro como o primeiro rei do esporte. A postagem, em 20 minutos, alcançou cerca de 5 mil curtidas e 500 comentários no Facebook.

Os hackers também compartilharam frases como "faz o L agora Brasil", em referência ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e "que viva el Minecraft", citando um popular jogo infantil.





A publicação que mais chamou a atenção, tanto de brasileiros quanto de argentinos, foi uma montagem compartilhada com a foto de Maradona vestindo o uniforme do clube carioca Vasco e a frase "Maradona não morreu e vai jogar no Vasco 2023". A descrição da montagem ainda completou o recado: "Conversei com os meus empresários e decidi que o melhor caminho era esse! 2023 é tudo nosso!", escreveram os hackers, passando-se pelo argentino.

A conta secundária do ídolo no Instagram, administrada pelos filhos de Maradona, denunciou o caso aos séquitos do futebolista. "Lamentamos comunicar a vocês que a conta oficial do Facebook do nosso pai sofreu um ataque cibernético. Estamos trabalhando para reverter o hackeo o mais rápido possível. Desde já, repudiamos o conteúdo das publicações que estão compartilhando", informaram.





As redes sociais foram recuperadas por volta das 18h desta quarta-feira (25), e as publicações feitas pelos invasores foram excluídas.