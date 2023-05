Flamengo marca com Gabigol, mas leva empate do Ñublense na Libertadores

O Flamengo empatou com o Ñublense por 1 a 1, nesta quarta-feira (24), no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.







Gabigol anotou gol do Flamengo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Ele marcou seu segundo tento no torneio. Henríquez igualou para o time chileno, aos 28 minutos da segunda etapa.





O Flamengo chegou aos cinco pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo A, mas perdeu a chance de ficar mais confortável na tabela. O clube brasileiro tem a metade da pontuação do Racing e é seguido de perto por Ñublense, com quatro pontos, e por Aucas, com três.

O Rubro-Negro volta a campo pela Libertadores em 8 de junho para enfrentar o Racing, no Maracanã, às 21h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio. Aucas e Nublense se enfrentam no dia anterior, no Equador.