Bruno Henrique recebe homenagem do Flamengo por 300 jogos

Após a goleada sobre o Corinthians por 4 a 0 no domingo, o Flamengo se reapresentou nesta terça-feira (29), no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação visando a estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo-PB. O jogo de ida da terceira fase do torneio será disputado na quinta-feira (1), às 20h, no Castelão, em São Luís (MA).





Os atletas Bruno Henrique e Luiz Araújo foram homenageados pelos 300 e 100 jogos, respectivamente, vestindo o camisa do clube. Ambos entraram no segundo tempo contra o Corinthians. Eles receberam uma camisa com o número de partidas das mãos do diretor de futebol José Boto.

O elenco volta a treinar nesta quarta-feira (30) e, após a atividade, segue viagem para a capital maranhense.





(Com informações da assessoria do Clube de Regatas do Flamengo)