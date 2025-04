Londrina EC registra maior público da Série C contra o Maringá

O Londrina registrou, no sábado (26), o maior público do Campeonato Brasileiro da Série C em 2025 até o momento. No clássico contra o Maringá, pela 3ª rodada, que terminou em empate por 1 a 1, foram 7.607 torcedores ao estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias ), ultrapassando os 7.217 torcedores que estiveram no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no empate entre Figueirense e Ponte Preta, também por 1 a 1, na 1ª rodada.





Vale lembrar que o público do Londrina na rodada de estreia, na vitória por 3 a 1 sobre o Ypiranga-RS, é o quinto maior da competição nacional. Foram 6.399 torcedores ao VGD no último dia 14 de abril, o que deixa o LEC no top-5 nas duas oportunidades em que foi mandante na Série C. A atual média de público do Tubarão é de 7.003 torcedores, a maior após três rodadas da competição.

“O torcedor se sente representado. Temos que continuar fazendo isso em todos os jogos. Não adianta a gente cobrar do torcedor, apesar da atmosfera do VGD, a gente tem que contagiar o torcedor. Não depende do torcedor para a gente correr, é de dentro para fora. Nós jogamos para eles e eles nos devolvem com empolgação, apoio, incentivo, gritos de incentivo", elogiou Claudinei Oliveira após o empate com o Maringá.





"Está ficando muito legal, uma sinergia muito boa. O que mais machuca o torcedor é ir ao campo e ver um time sem vontade, sem intensidade, sem entrega. Qualquer torcedor do Londrina que se colocasse no campo, se ele aguentar correr dez minutos, ele vai correr dez minutos como um louco, porque é o time do coração dele”, seguiu o treinador.

A segunda melhor média de público da disputa é do CSA, com 6.459 torcedores. O time alagoano levou 6.317 torcedores ao estádio Rei Pelé na estreia, no empate com o Anápolis por 1 a 1, e 6.602 na vitória sobre o Náutico por 2 a 1 pela 3ª rodada, que foi o quarto maior público da competição.





Até o momento, Londrina, CSA, Botafogo-PB, Ituano, Retrô, Caxias, Anápolis, Itabaiana, Brusque e Confiança disputaram dois jogos em casa na Série C. Náutico, ABC, Maringá, São Bernardo, Guarani, Tombense, Figueirense, Ypiranga, Floresta e Ponte Preta foram mandantes somente uma vez após três jogos.

Maiores públicos da Série C até a 3ª rodada





Londrina 1 x 1 Maringá - 7.607 torcedores - VGD, Londrina

Figueirense 1 x 1 Ponte Preta - 7.217 torcedores - Orlando Scarpelli, Florianóplis (SC)





Náutico 0 x 0 Botafogo-PB - 6.980 torcedores - Aflitos, Recife (PE)

CSA 2 x 1 Náutico - 6.602 torcedores - Rei Pelé, Maceió (AL)





Londrina 3 x 1 Ypiranga - 6.399 torcedores - VGD, Londrina





