Bruno Henrique resolve e Flamengo vence o Vitória por 2 a 1

O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1 neste domingo (6), no Barradão, e conseguiu seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. O Fla abriu o placar com Arrascaeta, viu o time baiano empatar com Wellington Rato, mas Bruno Henrique decidiu no fim.





O time carioca dominou o jogo no primeiro tempo no Barradão, mas não conseguiu abrir o placar. A equipe rubro-negra carioca teve 63% de posse de bola, contra apenas 37% do time baiano.

O principal lance da etapa inicial foi aos 30 minutos, quando o atacante Juninho recebeu assistência de Arrascaeta e finalizou no travessão do Vitória. O time de Filipe Luís finalizou seis vezes na meta do adversário, mas fez o goleiro Lucas Arcanjo trabalhar apenas uma vez, além da jogada de perigo de Juninho. O Fla encerrou o primeiro tempo com um índice de 91% de precisão nos passes, dando poucas chances à equipe da casa.





A equipe do técnico Thiago Carpini, por sua vez, apostou nos contra-ataques, mas finalizou apenas uma vez no primeiro tempo, sem sustos para o goleiro Rossi.

As equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo e o Vitória equilibrou o confronto. Mas aos 16, Arrascaeta desarmou Jamerson, manteve a posse de bola, e finalizou para fazer o primeiro da equipe carioca.





Em busca do empate, Thiago Carpini lançou o Vitória à frente com as entradas de Fabri e Wellington Rato nos lugares de Janderson e Willian Oliveira aos 28 do segundo tempo. Aos 31, o empate saiu, e com a marca do treinador. Rato dominou pela direita e arriscou de fora da área, a bola desviou em Gerson e entrou. Minutos após o empate, o técnico Thiago Carpini chutou uma bola para dentro do gramado e foi expulso pelo árbitro.

Mas aos 41, o Flamengo viu Bruno Henrique resolver e encontrou o gol da vitória. Michael fez jogada pela esquerda, cruzou, Lucas Halter cortou, mas o camisa 27 ficou com a sobra e fez o segundo do time carioca.





FICHA TÉCNICA

EM SALVADOR





Vitória 1

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Léo Pereira), Willian Oliveira (Wellington Rato), Baralhas e Matheuzinho; Erick (Osvaldo) e Janderson (Fabri). Técnico: Thiago Carpini





Flamengo 2

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Plata), Gerson e Arrascaeta (Michael); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Juninho (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís





Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)





Estádio: Barradão





Gols: Arrascaeta, aos 17, Wellington Rato, aos 31, e Bruno Henrique, aos 41 minutos do 2º tempo