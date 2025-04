Londrina EC vence jogo-treino contra o Paranavaí neste sábado no VGD

O Londrina recebeu o Paranavaí neste sábado (5), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e venceu por 2 a 1, segundo apurou a FOLHA. O clube não divulgou oficialmente o resultado da movimentação contra a equipe da segunda divisão do Campeonato Paranaense.





O jogo-treino, realizado no dia do aniversário de 69 anos do clube, foi dividido em três tempos de 30 minutos, com o Tubarão vencendo os dois primeiros por 1 a 0. O gol do LEC no primeiro tempo foi de Henrique, enquanto no segundo o gol do Tubarão foi do lateral-esquerdo Maurício. O Paranavaí marcou seu gol no terceiro tempo da movimentação, fechando o placar em 2 a 1. Foi o último teste da equipe antes da Série C.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Londrina teve a base da equipe titular do Campeonato Paranaense, exceto pelos dois jogadores mais experientes do elenco. O zagueiro Wallace e o volante Alison, poupados, não participaram da atividade contra o Paranavaí. Em seus lugares, o técnico Claudinei Oliveira mandou a campo o zagueiro Yago Lincoln e o volante Marcelo Paredes. A equipe foi a campo com Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Yago Lincoln e Maurício; Paredes, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique, Pablo e Iago Teles.

Publicidade





O entendimento é que a movimentação contra o Paranavaí foi positiva para a equipe, que entra agora na última semana de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. A tendência é que o LEC inicie o torneio nacional com a formação que terminou o Campeonato Paranaense na terceira posição, com a melhor campanha geral em pontos somados.

Publicidade





Imbróglio para a estreia

Publicidade





O LEC vive a expectativa de estrear na Série C no estádio Vitorino Gonçalves Dias, mas um problema de prazo pode atrapalhar a equipe no objetivo. Isso porque o laudo de liberação da Polícia Militar não teria saído a tempo para a equipe enviar o pedido de inclusão do VGD no sistema da CBF para o jogo do dia 14 de abril, contra o Ypiranga-RS, que seria até a última sexta-feira (4). O prazo solicitado pela entidade que gere o futebol brasileiro para mudar o local de uma partida é de dez dias.

Publicidade





Mesmo assim, o clube deve fazer uma nova tentativa de confirmar o VGD como casa para o jogo contra a equipe gaúcha no início da semana. Caso não consiga, o estádio do Café será palco da estreia, quanto o estádio da área central deve ser reinaugurado somente na 3ª rodada, contra o Maringá, no dia 26 de abril, caso toda a documentação seja enviada dentro do prazo estipulado.