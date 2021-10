Bruno Henrique volta a brilhar em decisões no Flamengo e está a um gol de igualar Zico

Autor dos quatro gols do Flamengo nos jogos contra o Barcelona (EQU), Bruno Henrique voltou a aparecer na hora decisiva e mostrar os motivos de ser um dos principais nomes de um grupo que vai fazendo história.



Com os dois feitos em Guyaquil, na noite de quarta-feira (29), o atacante chegou ao total de 15 bolas na rede na Libertadores, ficando a apenas um de igualar a marca do ídolo Zico. Com 21, Gabigol é o maior goleador rubro-negro no torneio - Luizão é o maior goleador brasileiro na história do torneio, com 29 gols.



Esta foi a quarta ocasião em que Bruno balançou as redes duas vezes em um jogo do torneio continental, já que havia repetido a dose contra o Internacional (em 2019), o Independiente del Valle (2020) e o próprio Barcelona no jogo de ida no Maracanã.

Na semifinal de 2019, quando o Flamengo bateu o Grêmio e seguiu a caminho do título, o camisa 27 também marcou nos dois confrontos. Após ser herói mais uma vez, o jogador festejou mais uma grande noite.



"Vai ser uma grande final de dois brasileiros, chegaram as melhores equipes. Vai ser um grande final para todo mundo", disse à "Fox Sports".



"Botamos a bola no chão, conseguimos jogar e estamos em mais uma final. A gente espera contar com todos para uma grande decisão", completou o rubro-negro.



Confirmado em mais uma finalíssima, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão. No domingo (3), a equipe recebe o Athletico, às 16h, no Maracanã.