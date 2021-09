Flamengo vence o Barcelona e encara Palmeiras na final da Libertadores

Foi tranquila a classificação carioca, que já havia ganhado a partida de ida por 2 a 0. Na outra semifinal, o time alviverde teve maiores dificuldades e avançou na terça (28) em um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte -o primeiro duelo terminara em 0 a 0, e a vaga foi decidida no critério do gol fora de casa.

É tudo nosso







Assim, a Libertadores terá uma final entre equipes do mesmo país pela quinta vez na história, quatro delas entre brasileiros. Na última edição, o Palmeiras, vivo na defesa do título, derrotou o Santos para levantar o troféu no Maracanã, no Rio de Janeiro. Como o Flamengo foi o campeão de 2019, a taça ficará no Brasil pelo terceiro ano seguido.





Antes de 2020 - ocorrida em 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus-, brasileiros já haviam decidido a competição duas vezes. Em 2005, o São Paulo superou o Atlético Paranaense, atual Athletico. Em 2006, o clube do Morumbi acabou sendo derrotado pelo Internacional.



Houve ainda uma final argentina, em 2018, na qual o River Plate levou a melhor sobre o Boca Juniors. Depois disso, no entanto, a glória ficou entre Flamengo e Palmeiras, que neste momento atingem o auge de uma rivalidade alimentada nas últimas temporadas, durante as quais se estabeleceram como as principais forças do futebol brasileiro.



Em 2021, já houve uma disputa de título entre eles. Em março, o Flamengo levou a Supercopa do Brasil, com uma vitória sobre o Palmeiras nos pênaltis, por 6 a 5, após empate por 2 a 2 nos 90 minutos. O torneio reuniu os atuais campeões da Copa do Brasil, alviverdes, e os do Campeonato Brasileiro, rubro-negros.



Nos duelos recentes, há ampla vantagem dos cariocas. Desde 2017 os paulistas não saem de campo com um triunfo nesse confronto. A última vez foi Campeonato Brasileiro daquele ano, um 2 a 0 no Allianz Parque. Depois disso, foram cinco vitórias do Flamengo e quatro empates.



A fase atual é ainda mais favorável para os flamenguistas. O time de Renato Gaúcho venceu sete de seus últimos dez compromissos, entre competições nacionais e a Libertadores, com apenas uma derrota. Já o Palmeiras venceu só três dos últimos dez jogos, com quatro derrotas.



No Nacional, os dois estão separados por apenas três pontos (38 a 35), com o time paulista na segunda colocação. O carioca está em quarto, porém com dois jogos a menos em relação aos rivais.