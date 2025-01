Caixinha despista sobre Neymar, mas diz: 'que técnico não gostaria de ter'

O técnico Pedro Caixinha desconversou sobre a possível vinda de Neymar para o Santos. Após empate com a Ponte Preta, o comandante elogiou a "qualidade fantástica" e "indiscutível" do camisa 10 -atualmente no Al Hilal, mas afirmou que "ainda não há nenhuma notícia oficial".





"Eu estou aqui para falar do jogo, isso que é importante, isso que são as coletivas pós-jogo, mas o que posso te dizer é que qualquer treinador gostaria de ter o Neymar no seu elenco. Ainda não há nenhuma notícia oficial disso, se isso se concretizar, terei o maior prazer de falar disso e se não concretizar, isso nunca terá acontecido para mim", disse Pedro Caixinha, técnico do Santos.





"Eu não vou falar sobre especulações, porque no momento se trata disso. Eu não conheço o jogador, não conheço a pessoa, não conhecemos o estado que ele está, mas é um jogador mundialmente com uma qualidade fantástica, indiscutível, faz falta a qualquer equipe, mas temos muito mais a se preocupar e concertar aqui, consolidar, sempre vejo a organização das equipes de trás para a frente para que os jogadores criativos tenham mais liberdade, então é preciso criar esse equilíbrio primeiro, depois se ele vier, eu te digo que treinador no mundo não gostaria de ter o Neymar, mas não posso falar mais nada sobre isso, pois não há rigorosamente mais nada."





O Santos chegou a um acordo com Neymar, que agora tenta a liberação do Al-Hilal. O camisa 10 tem contrato com o clube saudita até o meio deste ano. A expectativa é por esse desfecho positivo ainda no mês de janeiro.





Há duas possibilidades: empréstimo até junho, quando termina o atual contrato, ou a rescisão. De ambos os jeitos, Neymar está disposto a abrir mão de dinheiro para voltar ao Santos. Neymar Pai crê que conseguirá a rescisão.





Se Neymar rescindir, o Santos acertaria um contrato curto, a princípio de seis meses, com possibilidade de extensão até a Copa do Mundo de 2026.





O jogador decidiu que jogar no Santos é o melhor para a sua carreira. Neste momento, o atacante se recupera de uma lesão muscular.