Caixinha faz testes e encerra preparação do Santos para estreia no Paulista

O técnico Pedro Caixinha fez alguns testes antes da estreia do Santos no Campeonato Paulista contra o Mirassol nesta quinta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro.





Caixinha mostrou dúvida na lateral direita e no comando do ataque para receber o Mirassol na Vila.





No treino da última terça, o treinador começou com JP Chermont e Wendel, mas colocou Leo Godoy e Luca Meirelles no decorrer da atividade.





Nesta quarta, o treinamento foi mais leve, sem esboçar os 11 titulares. A escalação será confirmada aos atletas na quinta.





A provável escalação é: Gabriel Brazão, JP Chermont (Leo Godoy), Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Wendel (Luca Meirelles).