Londrina EC valoriza base e renova com zagueiro titular até o fim de 2026

O Londrina Esporte Clube renovou o contrato do jovem zagueiro Caio, de 20 anos, que chegou para a base do clube em 2024 e ganhou destaque. O novo vínculo do defensor foi confirmado pelo LEC à FOLHA e já está registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.





Caio agora tem contrato com o Londrina até dezembro de 2026. Em agosto do ano passado, o jovem havia assinado seu primeiro contrato profissional com a equipe alviceleste, que iria até o fim de 2025.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além da renovação contratual, o clube ainda promoveu uma valorização salarial ao defensor, que disputou todos os jogos do Torneio Paraná de Verão como titular e iniciou o Campeonato Paranaense também como dono da posição, atuando ao lado do veterano e capitão Wallace.





O zagueiro de 20 anos passou pela base do São José-SP, do Internacional, do Vila Nova-GO, e do Botafogo-SP, mas foi no Londrina que se firmou no sub-20 desde 2024 e onde se profissionalizou neste ano. Oficialmente, o jogo contra o Coritiba foi a estreia de Caio no time principal.

Publicidade