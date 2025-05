Caixinha quer Neymar solto e com pouca responsabilidade defensiva no Santos

O técnico Pedro Caixinha já começa a preparar o Santos para receber Neymar.





Caixinha projeta Neymar como meia armador do Santos e com pouca responsabilidade defensiva.

O treinador espera por uma conversa com o astro para definir o posicionamento de fato, mas a tendência é de Neymar mais centralizado.





Neymar como meia começou no PSG e se estendeu para a seleção brasileira e também nos poucos jogos realizados pelo Al-Hilal. Ele costumava atuar pela ponta esquerda.





A ideia de Caixinha é ter Neymar solto, com liberdade para se movimentar e o mais próximo possível do gol adversário.





"Temos muito claro onde ele vai jogar, temos claro como vai chegar. Ainda não tive a chance de falar com ele, não me foi apresentado. Teremos todo o gosto de falar com ele depois que estiver conosco. Não quero que ele saiba do que estou a dizer dessa forma. Estamos muito satisfeitos de receber um jogador como Neymar, vai dar dinâmicas diferentes para o nosso time", explicou Caixinha.





O comandante santista conversou com o compatriota Jorge Jesus e ouviu boas referências sobre Neymar. A intenção foi saber se o atleta está bem fisicamente.





Há a chance de Neymar estrear já contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira (5), na Vila Belmiro. A data marca o aniversário de 33 anos do Menino da Vila.