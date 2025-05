Neymar é o jogador com maior custo por partida na história do futebol

A passagem marcada por lesões no Al Hilal fez de Neymar o jogador com maior custo por partida da história do futebol.





O Al Hilal desembolsou 12 milhões de euros (R$ 73 mi na cotação atual) por jogo disputado por Neymar, segundo dados do Transfermkt.





O atacante brasileiro jogou um total de 428 minutos e entrou em campo sete vezes no período em que foi jogador do time árabe, entre agosto de 2023 e janeiro de 2025. Foram apenas quatro jogos completos em um ano e meio.





A contratação de maior custo por jogo pertencia a Mattia Caldara, que custou 12,6 milhões de euro por partida ao Milan. O pódio é completado por Ekitiké, com 12 milhões de euros pelo PSG.





Reforço do Santos, Neymar deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira (31) e ser apresentado no Pacaembu e na Vila Belmiro. Ele também deve estar presente no clássico diante do São Paulo, no sábado (1), e há a expectativa para que ele estreie por alguns minutos diante do Botafogo-SP, dia 5, também na Vila.





NEYMAR NO AL HILAL





O clube saudita pagou cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na época) para ter Neymar. O atacante estava no PSG e assinou por dois anos, ou seja, até o meio de 2025.





O camisa 10, porém, se lesionou logo após a transferência e passou cerca de um ano longe dos gramados. Neymar chegou ao Al Hilal em agosto de 2023 e, em outubro, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.





Neymar retornou no fim ao ano passado, mas teve uma lesão muscular e não atuou desde então. Ele jogou duas partidas após se recuperar da cirurgia no joelho, mas teve um problema muscular.





O brasileiro deixou os sauditas com sete jogos, um gol e três assistências.