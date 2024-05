Calleri diz que gostaria de se aposentar em clube argentino

O atacante Calleri, ídolo do São Paulo, afirmou que gostaria de se aposentar no All Boys, clube de do bairro Monte Castro, em Buenos Aires, capital da Argentina.



Calleri disse que é torcedor do All Boys e que voltará para a Argentina para se aposentar no clube. Em entrevista à emissora Fox Sports, o atacante admitiu que se sente em dívida com o clube.

Jonathan Calleri, 30, se profissionalizou no All Boys. O atacante iniciou a carreira em 2013, depois de fazer as categorias de base na mesma equipe - onde passou 15 anos.



O All Boys disputa a segunda divisão do futebol argentino, chamada Primera Nacional. A equipe está em sétimo lugar na atual temporada, com 24 pontos após 17 rodadas.



"Não tenho palavras para descrever o carinho que todos no clube me dão no dia a dia. Só tenho a agradecer a toda a torcida, que cada vez aumenta o carinho. Mas, obviamente que no futuro voltarei ao futebol argentino e com certeza vou me aposentar no All Boys. [...] É o clube pelo qual eu torço e para o qual eu tenho que devolver um pouquinho de tudo o recebi em 15 anos. Tomara que algum dia eu volte para cumprir o sonho de jogar outra vez no All Boys", disse o jogador.