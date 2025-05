Campeonato Paranaense: jogo entre Londrina x Cianorte é adiantado em uma semana

O jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, entre Londrina x Cianorte, foi adiantado pela FPF (Federação Paranaense de Futebol) a pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão do torneio. Antes marcado para o dia 8 de março, às 18h30, o duelo agora será no dia 1º de março, às 16h, no estádio do Café, no final de semana do Carnaval.





Segundo a tabela divulgada pela FPF, o duelo está marcado para o estádio do Café. Vale destacar que o LEC deseja atuar no VGD, mas com a redução de uma semana no intervalo da partida, a liberação do estádio da área central da cidade deve ser dificultada.





Jogo no Carnaval





A mudança de data de Londrina x Cianorte se choca com a decisão tomada pela Federação na semana passada, quando a entidade divulgou a tabela das quartas de final do Campeonato Paranaense com todos os jogos da volta com duas semanas de hiato em relação aos jogos de ida. Isso se deu a pedido da Polícia Militar, que solicitou que não fossem realizados jogos do Estadual durante o feriado por conta da Operação Carnaval.





Os outros jogos de volta das quartas, entre Athletico x Azuriz, Coritiba x Maringá e Operário x São Joseense estão mantidos para os dias 8 e 9 de março.





