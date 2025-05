Gustavo França, titular do Londrina EC, tem futuro indefinido no clube

O Londrina trabalha para ter um elenco forte para o Campeonato Brasileiro da Série C e vai buscar reforços, mas tem problemas a resolver em seu próprio plantel que está na disputa do Campeonato Paranaense. Um deles se dá pelo contrato curto de Gustavo França, camisa 10 do time e autor de três gols de falta na temporada.





O jogador é o único do time titular com vínculo até o fim do Estadual e o clube não informou se há negociações para a renovação contratual do meia para a Série C. Outro atleta da equipe que tinha contrato até o fim da competição era Caio, mas o LEC renovou com o zagueiro por mais duas temporadas.

Quanto aos reforços, o técnico Claudinei Oliveira se reuniu com Dado Cavalcanti no início da semana e tratou da busca por jogadores para a fase final do Campeonato Paranaense. Entretanto, houve o entendimento de que o LEC pode disputar o restante da competição com o que tem atualmente no plantel e vai buscar contratações somente para a Série C.





“Trocamos ideia e o que ficou estabelecido é que temos jogadores mapeados para nos reforçar para a Série C e eles não conseguem sair dos clubes agora. Tínhamos duas opções: ou trazíamos o que não queríamos agora ou o que queremos para depois. Temos uma escala de prioridades. Conversamos e foi em cima disso: daqueles que temos como prioridade, algum sairia dos seus clubes na reta final do Estadual? Não, eles estão brigando por alguma coisa. Não vamos conseguir agora, então vamos finalizar com o grupo que está aqui”, destacou o treinador.





Para o Campeonato Paranaense foram 15 contratações realizadas. Chegaram à equipe os goleiros Luiz Daniel e Lucão, os laterais João Vitor e Rafael Soares, os zagueiros Wallace, Yago Lincoln e Yuri Lima, os volantes Alison, Lucas Marques, Marco Antônio, Zé Breno e Marcelo Paredes, o meia Caio Rafael, além dos atacantes Robson Duarte e Kaique.