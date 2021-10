Carille espera volta de Jobson ao Santos no clássico contra o São Paulo

Jobson está cada vez mais perto de retornar ao Santos. O volante, aliás, tem grandes chances de ir a campo no clássico contra o São Paulo na quinta-feira (7), no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Recuperado, Jobson já treina normalmente com o elenco do Santos desde a semana retrasada. Entretanto, o departamento médico toma todos os cuidados para que o jogador volte 100% aos gramados, por isso, ele não foi relacionado na derrota para o Juventude no fim de semana passado, em Caxias do Sul (RS).



Desejo do técnico Fábio Carille, o volante chama a atenção pelo bom posicionamento, qualidade no passe e criatividade. O treinador revelou ansiedade em tê-lo disponível ao ser questionado sobre possíveis reforços do Santos.

"Desconheço qualquer conversa com qualquer jogador. Se diretoria tem algum nome, me deixou tranquilo nesses dois jogos. Vamos ver o que acontecerá. Estou avaliando e logo mais temos o Jobson, um jogador interessante, que gosto e acompanho há muito tempo, de bom passe, qualidade técnica e posicionamento", disse.



"[Temos] Camacho, que foi muito bem contra o Bahia. Vamos ver se temos necessidades e onde podemos chegar para pensar. Por enquanto não falamos nada", emendou Carille.