Cartões desnecessários desfalcam o Londrina EC em jogo contra o Confiança

O Londrina tem dois desfalques certos para a partida contra o Confiança, na próxima segunda-feira (19), em Aracaju-SE, às 19h30. O atacante Pablo e o volante Sousa levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos do duelo na Arena Batistão.





O que chama a atenção é que os dois cartões foram tomados em situações fora de jogo. Pablo foi amarelado por tirar a camisa na comemoração do gol marcado, enquanto Sousa deu os “parabéns” ao árbitro Marco Antonio Travessolo no intervalo e também levou o cartão. Os dois estavam pendurados.

“O Pablo, com dois amarelos, não pode tirar a camisa para comemorar o gol. Por mais que seja bacana comemorar. Foi um gol importante, Dia das Mães, tudo bem, mas não pode. E o Sousa não pode tomar cartão por reclamação no intervalo. Falo para vocês o que vou falar para eles. Temos que tomar cuidado com essas situações”, disse Claudinei Oliveira.





Quem também levou cartão amarelo em lance extracampo foi Maurício, que aos 20 segundos do primeiro tempo chutou uma bola em direção ao banco de reservas do Tombense e foi punido pelo árbitro Rafael Martins Diniz - antes do dono do apito ser substituído por conta de uma bolada no rosto. O lateral ao menos não estava pendurado.





O Tubarão também vive a expectativa de ter os retornos do zagueiro Wallace, que não jogou após sentir dores na panturrilha durante o aquecimento, e do volante Lucas Marques, que está fora há dois jogos por conta de uma lesão muscular.



