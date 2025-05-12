Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Na Série C

Cartões desnecessários desfalcam o Londrina EC em jogo contra o Confiança

Matheus Camargo - Redação Folha
12 mai 2025 às 16:58

Compartilhar notícia

Rafael Martins / LEC
Publicidade
Publicidade

O Londrina tem dois desfalques certos para a partida contra o Confiança, na próxima segunda-feira (19), em Aracaju-SE, às 19h30. O atacante Pablo e o volante Sousa levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos do duelo na Arena Batistão.


O que chama a atenção é que os dois cartões foram tomados em situações fora de jogo. Pablo foi amarelado por tirar a camisa na comemoração do gol marcado, enquanto Sousa deu os “parabéns” ao árbitro Marco Antonio Travessolo no intervalo e também levou o cartão. Os dois estavam pendurados.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“O Pablo, com dois amarelos, não pode tirar a camisa para comemorar o gol. Por mais que seja bacana comemorar. Foi um gol importante, Dia das Mães, tudo bem, mas não pode. E o Sousa não pode tomar cartão por reclamação no intervalo. Falo para vocês o que vou falar para eles. Temos que tomar cuidado com essas situações”, disse Claudinei Oliveira.


Quem também levou cartão amarelo em lance extracampo foi Maurício, que aos 20 segundos do primeiro tempo chutou uma bola em direção ao banco de reservas do Tombense e foi punido pelo árbitro Rafael Martins Diniz - antes do dono do apito ser substituído por conta de uma bolada no rosto. O lateral ao menos não estava pendurado.


O Tubarão também vive a expectativa de ter os retornos do zagueiro Wallace, que não jogou após sentir dores na panturrilha durante o aquecimento, e do volante Lucas Marques, que está fora há dois jogos por conta de uma lesão muscular.


Leia também:

Imagem
PM morta em acidente é homenageada por colegas de trabalho em Londrina
A policial militar Jessyca Layla Calmon dos Santos, de 26 anos, morreu em um acidente na PR-090, em Santa Cecília do Pavão (Norte), na madrugada deste domingo (11).
cartões Série C Londrina EC Desfalque
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas