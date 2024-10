Casemiro renasce artilheiro às vésperas da convocação da seleção

O volante Casemiro tem três gols na temporada. Todos nos últimos dois jogos do Manchester United.





Em meio a uma mudança de técnico no clube inglês, o renascimento dele no papel de artilheiro também desperta um sinal em relação a uma possível volta à seleção brasileira.





Na goleada desta quarta-feira, sobre o Leicester, por 5 a 2, pela Copa da Liga Inglesa, não foi um gol qualquer. Casemiro acertou um chutaço no ângulo, forte. Típico golaço de meio-campista quando arrisca de fora da área.





No Manchester United, é importante ele sinalizar que está em alto nível ao interino Ruud Van Nistelrooy -aquele- e, sobretudo, a quem substituir o demitido Erik Tem Hag. O português Rúben Amorim, do Sporting, é o mais cotado.





Na parte da seleção, Dorival preteriu Casemiro ao longo do ano. Mas sempre deixou claro que o volante não estava descartado.





A manifestação pública mais recente de Dorival foi há 15 dias, antes de enfrentar o Peru. Dorival indicou que mantém conversas com jogadores experientes e citou Casemiro.





"Casemiro esteve, sim, próximo de uma convocação. Ele tem consciência desse momento, dessa situação. Eu tive uma conversa longa com ele a respeito, ele sabe o que eu penso sobre isso. Por isso, fico muito tranquilo. Com todos esses jogadores eu sempre tive um contato direto, uma preocupação de mostrar o por quê do sim ou do não, mas que não estão descartados. Temos que ter a responsabilidade e o respeito com tudo o que já fizeram na seleção", disse o treinador.





Rotação na função de 5





No tempo em que Casemiro ficou fora da seleção, não houve quem se consolidasse como dono da posição de camisa 5.





André e Bruno Guimarães foram os que ocuparam a função na convocação passada. Bruno terminou como titular, formando dupla com Gerson. E ambos foram muito bem na goleada sobre os peruanos por 4 a 0.





Dorival até convocou menos volantes inicialmente, mas voltou a preencher o meio-campo quando Vini Jr foi cortado - trouxe Andreas Pereira para aumentar o contingente do setor.





Casemiro foi um dos capitães da era Tite. Com Fernando Diniz, sofreu por causa da mudança de dinâmica que o técnico implantava. No United, viveu momento de baixa com a crise constante do time. Aí, deixou de ser indispensável na seleção.





A ausência de Casemiro amplia a falta de líderes mais experientes nesse processo de transição de Dorival. Danilo foi quem mais exerceu essa função, ao lado de Marquinhos. Mas tecnicamente o lateral também não é unanimidade.





Agora, os gols sublinham uma retomada. Não são definitivos para resumir o momento dele, até pelo papel defensivo que Casemiro exerce. Mas não dá para negar que balançar as redes pode atrair as atenções de Dorival para aparecer na próxima lista.





A seleção brasileira será convocada nesta sexta-feira (1) para os últimos dois compromissos do ano, pelas Eliminatórias: Venezuela e Uruguai.