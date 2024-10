Dorival conversa com Neymar e define retorno do camisa 10 apenas em 2025

Neymar não será convocado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Dorival conversou com Neymar e decidiu, em consenso, pelo retorno apenas em 2025. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo UOL.

O treinador pesou vários fatores para sugerir mais tempo a Neymar, que concordou. O camisa 10 ficou um ano afastado por causa de cirurgia no joelho e só atuou em 29 minutos pelo Al-Hilal.

Além das questões físicas, Dorival Júnior levou em consideração algumas situações extracampo. O comandante crê que Neymar será cobrado independentemente de quantos minutos estiver em campo. E ele não convive com essa pressão há mais de um ano.

Outro argumento foi técnico. Neymar poderia atuar por poucos minutos, enquanto um meia ou atacante de condição física ideal ficaria fora da lista. Neymar retornará em março, para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Sem Neymar, Dorival convocará a seleção nesta sexta-feira (1). O Brasil enfrentará Venezuela e Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro.

