CBF acata pedido do Londrina EC e partida contra o Remo será 21h em Belém

A assessoria do Londrina EC confirmou, na noite desta sexta-feira (16), que a CBF alterou para 21h deste sábado (17) o horário do jogo contra o Clube do Remo, que inicialmente estava previsto para as 17h. A partida é válida pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão.





O LEC solicitou a mudança porque enfrentou uma série de dificuldades no deslocamento até Belém (PA). Na quinta (15), um reparo no pavimento do aeroporto de Londrina e problemas na aeronave causaram o cancelamento do voo que levaria a delegação até a capital paraense.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A solução foi, nesta sexta-feira, ir até Maringá de ônibus e de lá embarcar para Campinas (SP) - o que estava previsto para as 19h. A equipe pega um voo às 21h30 para Belém, com chegada prevista para 1h de sábado.