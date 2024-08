Londrina EC fecha parceria com famosa empresa de delivery

O LEC (Londrina Esporte Clube) anunciou, nesta sexta-feira (16), a parceria com o Zé Delivery, maior app de entregas de bebidas do Brasil. Agora, além do acesso garantido nos jogos e ter direito a outros benefícios, os sócios torcedores terão a possibilidade de ganhar 50% do valor da mensalidade do programa de Sócio revertido em cupons para compras no app.

O benefício da nova parceira vale para os associados acima de 18 anos e funciona da seguinte maneira: qualquer sócio torcedor, que esteja ativo e adimplente com o programa Sócio Tubarão, vai ganhar 50% do valor da sua mensalidade em cupons de R$ 10 para usar em compras mínimas de R$50 no app todo mês.

Cada cupom deverá ser utilizado individualmente em cada compra. Ou seja, se o torcedor pagar, por exemplo, R$ 80 no plano de sócio, todo mês ganhará R$ 40, divididos em quatro cupons de R$10. O programa vale para todos os planos, tanto para antigos quanto para novos sócios.

“A partir de R$1,66 por dia é possível se tornar Sócio Tubarão! Com isso, o torcedor tem acesso liberado e fila exclusiva no estádio, valor diferenciado no estacionamento, direito a terceira camisa do time, assistir aos jogos fora de casa via streaming com condições especiais, comprar produtos oficiais com preço menor, até 75% de desconto para cursos na área de educação… e agora mais um benefício: o cashback do Zé Delivery! Sem dúvidas é um reforço de peso para valorizar ainda mais a experiência do torcedor com o Tubarão.”, comenta Paulo Assis, Londrina SAF.