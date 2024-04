CBF avalia opções para substituir Ramon Menezes na seleção sub-20

Neymar chama atenção ao usar relógio mais caro que prêmio da final do Paulistão

Neymar prestigiou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no estádio da Vila Belmiro, no último domingo (31). Ao segurar a taça do campeonato com outras estrelas, o ex-jogador do Santos chamou atenção pelo relógio que usava.