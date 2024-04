Neymar chama atenção ao usar relógio mais caro que prêmio da final do Paulistão

Neymar prestigiou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no estádio da Vila Belmiro, no último domingo (31). Ao segurar a taça do campeonato com outras estrelas, o ex-jogador do Santos chamou atenção pelo relógio que usava. O acessório vale mais do que o prêmio do Paulistão.



A página Drip de Artista, que identifica e avalia artigos de grife usadas por celebridades, divulgou que Neymar estava usando uma edição limitada do relógio Richard Mille RM-68-01, pintada à mão pelo artista francês Cyril Kongo. A página Watch Mein Brasil também identificou o modelo. "Como as partes são pintadas à mão, uma por uma, são 30 'peças únicas'", diz o perfil.



O modelo está avaliado em aproximadamente US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões). Os valores superam o prêmio da final do Paulistão, que pagará R$ 5 milhões ao vencedor. Vale lembrar que o jogador assinou com o time saudita Al Hilal por € 320 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão).



Os jogadores Pepe e Clodoaldo também prestigiaram o jogo entre Santos e Palmeiras.