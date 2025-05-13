CBF detalha data e horário de mais três jogos do Londrina EC na Série C

A CBF detalhou mais três partidas do Campeonato Brasileiro da Série C. Antes com tabela definida somente até a 8ª rodada, a entidade agora indicou datas e horários para jogos da 9ª à 11ª rodada do torneio nacional.





O Londrina vai jogar, na 9ª rodada, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), contra o Figueirense, no dia 15 de junho, um domingo, às 16h30. Já na 10ª rodada, o Tubarão enfrenta o Retrô, na Arena Pernambuco, dia 28 de junho, um sábado, às 17h. Por fim, na 11ª rodada, o Londrina recebe o Guarani, no VGD, dia 6 de julho, um domingo, às 16h30.

Pausas em junho





Com o detalhamento dos jogos, a CBF confirma duas paralisações de duas semanas na Série C em junho. O LEC, por exemplo, enfrenta o Caxias, em Caxias do Sul, em 31 de maio, um sábado, e só volta a campo 15 dias depois para enfrentar o Figueirense. Depois, após uma pausa de mais 13 dias, volta aos gramados para encarar o Retrô.

Próximos jogos do LEC





6ª rodada - Confiança x Londrina - 19 de maio (segunda), às 19h30 - Arena Batistão

7ª rodada - Londrina x ABC - 24 de maio (sábado), às 19h30 - VGD





8ª rodada - Caxias x Londrina - 31 de maio (sábado), às 19h30 - Centenário

9ª rodada - Londrina x Figueirense - 15 de junho (domingo), às 16h30 - VGD





10ª rodada - Retrô x Londrina - 28 de junho (sábado), às 17h - Arena Pernambuco





11ª rodada - Londrina x Guarani - 6 de julho (domingo), às 16h30 - VGD





