Já para a próxima convocação

CBF discute fim do segredo da pré-lista da convocação da seleção

Folhapress
10 fev 2025 às 15:23

Fernando Frazão/Agência Brasil
A CBF discute internamente uma novidade na convocação da seleção: acabar com o segredo das pré-listas do técnico Dorival Júnior e fazer a divulgação dos jogadores pré-convocados.

No que depender do presidente Ednaldo Rodrigues, isso já vai valer na convocação da próxima Data Fifa. Mas o assunto não está completamente debatido na entidade.

Da parte de Ednaldo, a visão é que a divulgação da pré-lista acabaria com o vazamento seletivo de jogadores, que acontece quando a CBF envia a relação aos clubes.

Nesses casos, a entidade perde o controle dos nomes que saem na imprensa. Geralmente, não são todos os listados. E aí, surge uma visão parcial das seleções de Dorival. Pelo menos até ele anunciar a convocação definitiva.

Mas o martelo sobre a divulgação da pré-lista ainda não é considerado batido na diretoria de seleções.

Existe o contraponto de que soltar a lista antes acaba gerando uma discussão antecipada em relação às opções de Dorival. O tema seleção ficaria estendido no debate público por pelo menos uma semana antes da convocação final.

O planejamento de Dorival no momento é enviar a pré-lista para os clubes em 28 de fevereiro.

O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março. A data Fifa começa na segunda-feira anterior, no dia 17.
Para fechar a próxima pré-lista, Dorival e a comissão técnica vão analisar in loco treinos e jogos de selecionáveis que atuam no futebol europeu. O fim da expedição é dia 24.

