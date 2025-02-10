CBF discute fim do segredo da pré-lista da convocação da seleção

A CBF discute internamente uma novidade na convocação da seleção: acabar com o segredo das pré-listas do técnico Dorival Júnior e fazer a divulgação dos jogadores pré-convocados.





No que depender do presidente Ednaldo Rodrigues, isso já vai valer na convocação da próxima Data Fifa. Mas o assunto não está completamente debatido na entidade.





Da parte de Ednaldo, a visão é que a divulgação da pré-lista acabaria com o vazamento seletivo de jogadores, que acontece quando a CBF envia a relação aos clubes.





Nesses casos, a entidade perde o controle dos nomes que saem na imprensa. Geralmente, não são todos os listados. E aí, surge uma visão parcial das seleções de Dorival. Pelo menos até ele anunciar a convocação definitiva.





Mas o martelo sobre a divulgação da pré-lista ainda não é considerado batido na diretoria de seleções.





Existe o contraponto de que soltar a lista antes acaba gerando uma discussão antecipada em relação às opções de Dorival. O tema seleção ficaria estendido no debate público por pelo menos uma semana antes da convocação final.





O planejamento de Dorival no momento é enviar a pré-lista para os clubes em 28 de fevereiro.





O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março. A data Fifa começa na segunda-feira anterior, no dia 17.

Para fechar a próxima pré-lista, Dorival e a comissão técnica vão analisar in loco treinos e jogos de selecionáveis que atuam no futebol europeu. O fim da expedição é dia 24.



