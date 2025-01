CBF muda regra da Copa do Brasil e acaba com vantagem de visitantes

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (6) o novo regulamento da Copa do Brasil com uma importante mudança para as duas primeiras fases da competição. A partir desse ano, os clubes visitantes não terão mais a vantagem de jogar por um empate no tempo regulamentar. Em caso de igualdade ao longo dos 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.





Até o ano passado, as equipes mais bem classificadas no ranking da entidade começavam a competição jogando fora de casa, mas tinham a vantagem de se classificar com um empate. A regra esteve presente nas últimas oito edições do mata-mata e valia para a primeira e a segunda fase. A partir da terceira fase, os confrontos são definidos com jogos de ida e volta.





Com a mudança, o torneio terá o seguinte formato:





1ª fase, jogo único, na casa do time de pior ranking e decisão por pênaltis em caso de empate; 2ª fase, confronto único, com mando de campo definido pelo chaveamento da competição e decisão por pênaltis em caso de empate; 3ª fase à final, duelos definidos por sorteio, com jogos de ida e volta e disputa de pênalti em caso de empate no placar agregado. Ao todo, a Copa do Brasil de 2025 terá 80 clubes na disputa. A primeira fase da competição está prevista para ser disputada a partir do dia 19 de fevereiro. A decisão será em 9 de novembro.