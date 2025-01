Ex-Santos, Alison é o novo volante do Londrina EC

O volante Alison é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2025. O jogador de 31 anos vem para a disputa do Campeonato Paranaense e da Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo é definitivo até o final da temporada de 2025.





Alison surgiu nas categorias de base do Santos em 2009 e em 2013, chegou ao profissional. Pela categoria principal do Peixe, disputou mais de 250 jogos ficando até 2024 - teve uma saída em 2017 para o Red Bull Brasil e outra entre 2021 e 2022 para o Al-Hazm, da Arábia Saudita.

ALISON, volante

Nome completo: Alison Lopes Ferreira

Data de nascimento: 01/03/1993 (31 anos)

Cidade que nasceu: Itanhaém-SP

Altura: 1,82m

Dominância: Destro

Instagram: @alisonlopes





Clubes como profissional:

2025: Londrina

2024: Santos

2023: Santos

2022: Al-Hazm-ARA

2021: Al-Hazm-ARA

2021: Santos

2020: Santos

2019: Santos

2018: Santos

2017: Red Bull Brasil-SP

2017: Santos

2016: Santos

2015: Santos

2014: Santos

2013: Santos

2012: Santos (base)