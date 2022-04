CBF nega contato com Guardiola, mas não descarta estrangeiro da seleção

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, negou que tenha feito até o momento qualquer contato com o técnico Pep Guardiola para ser o substituto de Tite na seleção brasileira. O dirigente, no entanto, deixou aberta a possibilidade de contratar um estrangeiro para o próximo ciclo, que se iniciará após a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A negativa de Ednaldo vem como resposta a uma matéria do jornal espanhol "Marca", dando conta de que a CBF já tinha acionado o treinador catalão, atualmente no Manchester City.

Continua depois da publicidade





"A gente reconhece no Guardiola um vencedor, uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas não houve da parte da CBF, do presidente, e tampouco autorizei alguém a falar da minha parte, qualquer situação de buscar Guardiola para ser treinador da seleção. Em tempo algum isso aconteceu. Acompanhei as reportagens, mas não partiu da CBF, do presidente e nem de qualquer pessoa", disse.





Ednaldo, sem querer confirmar a nacionalidade do próximo comandante do Brasil: "Não temos compromisso de dizer que tem que ser brasileiro, mas também não temos o mesmo compromisso de que tem que ser estrangeiro. No tempo certo, vamos tratar do assunto".





O cenário sobre o comando da CBF vai ser alterado por causa da decisão de Tite de não ficar à frente da seleção após o Mundial. Essa foi uma iniciativa do próprio técnico, que chegou ao cargo no meio de 2016 e já comandou a seleção na Copa do Mundo da Rússia.

Continua depois da publicidade





"Sobre a situação de Tite, só vou tratar do assunto depois da Copa do Mundo", emendou Ednaldo.