Com o Corinthians enfrentando a Portuguesa em Londrina, Copa do Brasil divulga jogos da semana

A Copa Intelbras do Brasil divulgou, na tarde desta segunda-feira (18), a lista de jogos desta semana que inicia a terceira fase da competição. Para o público corintiano de Londrina e região há, ainda, um fator especial: o Timão virá à cidade para enfrentar a Portuguesa (RJ) no Estádio do Café, na próxima quarta-feira (20), às 21h30.

Também jogam na quarta o São Paulo, que vai encarar o gaúcho Juventude; o Santos, que enfrenta o Coritiba; e o Atlético-MG, que disputará contra o Brasiliense, do Distrito Federal.



Nesta fase, as partidas são feitas no formato de ida e volta. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis e gols fora de casa não servem como critério de desempate. Veja abaixo a lista completa dos jogos, que serão disputados nos dias 19, 20 e 21 de abril.