CBF quer ao menos 10 sedes para Copa feminina; Fifa bate martelo em março

No que depender do desejo da CBF, a Copa do Mundo feminina, em 2027, terá pelo menos 10 sedes.





Essa é a ideia defendida pelo presidente Ednaldo Rodrigues, pelo que o UOL apurou. A questão é que, sozinho, ele não pode definir isso, embora tenha influência no debate. O tema, em última instância, é prerrogativa da Fifa.





A ideia em Zurique é ter menos cidades do que a Copa 2014, no Brasil, quando 12 estádios receberam jogos do Mundial.





E 12 estádios é justamente o número de indicações iniciais feitas pela CBF à Fifa.





Da lista, 11 estiveram em 2014. A única diferença é a ausência da Arena da Baixada, em Curitiba, dando espaço ao Mangueirão, em Belém.





A Fifa quer resolver esse assunto em março.





Ter mais cidades significa gastar mais dinheiro. Estruturas temporárias, aparato de segurança, contratação de pessoal, logística. A lista de despesas e afazeres aumenta.





Uma delegação da Fifa esteve em Brasília, semana passada, conversando com figuras do Ministério do Esporte e da Câmara dos Deputados. A Lei Geral da Copa vem aí.





E a Fifa ainda voltará ao Brasil para terminar a vistoria dos centros de treinamento.





A Copa do Mundo Feminina irá paralisar o calendário de todo o futebol nacional - inclusive o masculino. O compromisso da CBF com a Fifa é garantir atenção exclusiva ao torneio em 2027.





Então, usar os principais estádios não deixará os times desalojados.



