Londrina EC tem dois desfalques e duas dúvidas para jogo de quarta

O Londrina enfrenta o Andraus na quarta-feira (12) e Claudinei Oliveira terá problemas a solucionar na equipe após o time empatar com o Rio Branco por 1 a 1. O atacante Henrique e o lateral-direito João Vitor levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos do confronto contra o time de Curitiba, sendo desfalques certos.





Além deles, há outras duas dúvidas para o duelo. Pablo, com uma lesão muscular na coxa direita, e Robson Duarte, com lesão muscular na coxa esquerda, sequer foram ao litoral e podem seguir fora da equipe alviceleste. Caio Rafael, que não foi relacionado por conta de uma gastroenterite, deve ficar à disposição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O LEC trabalha para que nenhum dos jogadores pendurados, que hoje são Iago Teles, Maurício e Wallace, sejam utilizados no jogo de sábado (15) contra o Athletico Paranaense, último da primeira fase do Estadual. Com isso, os jogadores que estão pendurados devem ser utilizados na quarta (12), contra o Andraus.





“Temos que tomar cuidado agora, é um risco. Se tiver pendurado com cartão, não vai a campo (contra o Athletico), seria uma irresponsabilidade minha. Vamos ver na quarta-feira (contra o Andraus). Não podemos pensar em poupar ninguém, o elenco é enxuto, joga quem estiver (à disposição). Se tiver que tomar o terceiro cartão, tem que tomar. Temos que zerar isso aí, nada fora da lealdade dentro de campo, não vai dar pontapé em ninguém, mas temos que saber do regulamento. É pensar com calma”, admitiu o comandante do time alviceleste.



