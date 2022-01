CBF sorteia confrontos da Copa do Brasil na segunda-feira

A CBF realiza na segunda-feira (17) o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O Londrina volta a disputar a competição em 2022. O torneio começa na última semana de fevereiro. O Paraná terá número recorde de participantes.

São 80 clubes na primeira fase, que estão divididos em oito potes, de acordo com o ranking de clubes da CBF. O LEC está no pote C e vai enfrentar uma das 10 equipes do grupo G. Os possíveis adversários do Tubarão na competição são Tocantinópolis (TO), Lagarto (SE), Operário (MT), Trem (AP), Ceilândia (DF), Maricá (RJ), Real Noroeste (ES), Glória (RS), Nova Iguaçu (RJ) e Pouso Alegre (MG).



