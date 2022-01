Londrina EC: 12 atletas retornam após Covid-19 e mais 2 testam positivo

Com o aval do Tubarão, retornam às atividades os seguintes atletas: Caprini, Léo Artur, Mossoró, Saimon, Pedrinho, Lucão, Zé Pedro, Salatiel, Gabriel, Matheus Nogueira, Matheus Albino e Maltos.

Mais dois positivados





Na tarde de terça-feira (11), houve uma nova testagem no elenco principal do Tubarão, no CT da SM Sports. Os atletas Wesley e Juan testaram positivo e foram afastados das atividades. Ambos já cumprem o período de isolamento, estão sendo assistidos pelos médicos do clube e devem retornar após o cumprimento do período de quarentena.

Já os demais testaram negativo para a Covid-19 e ficam à disposição da comissão técnica do Tubarão.