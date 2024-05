CBF suspende rodadas 7 e 8 da Série A do Campeonato Brasileiro

Diante da tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no do Rio Grande do Sul, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou nesta quarta-feira (15) que suspendeu as rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro da Série A. A decisão, segundo nota divulgada pela entidade, se deu após consultar os 20 clubes participantes do certame e receber pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 27 de maio.





"Nesse sentido, não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira", diz o texto.

"A CBF, como entidade nacional de administração do desporto, se solidariza com cada vítima desse evento catastrófico, ressaltando que está empreendendo todos os esforços, no âmbito nacional e internacional, que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho nessa drástica crise através de ações e iniciativas, sem prejuízo de outras que ainda serão desenvolvidas, caso necessário".





De acordo com a CBF, os times que pediram a suspensão da competição são:

(1) Atlético ClubeGoianiense;

(2) Atlético Mineiro SAF;

(3) Club Athletico Paranaense;

(4)Criciúma Esporte Clube;

(5) Cruzeiro Esporte Clube SAF;

(6) Cuiabá EsporteClube SAF;

(7) Esporte Clube Bahia SAF;

(8) Esporte Clube Juventude;

(9) EsporteClube Vitória;

(10) Fluminense Football Club;

(11) Fortaleza Esporte Clube;

(12) Grêmio Football Porto Alegrense;

(13) SAF Botafogo;

(14) Sport ClubInternacional;

(15) Vasco da Gama SAF.

A decisão foi baseada também no pedido feito pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol), que encaminhou e endossou o pleito dos clubes a ela filiados.





A CBF informa ainda que a reunião do Conselho Técnico Extraordinária da Série A está mantida para o dia 27 de maio. Na ocasião, os participantes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios.





Os presidentes das 10 federações com clubes envolvidos na competição estão convidados a participar.





As demais competições seguem sem alteração na programação, conforme a CBF, exceto os jogos dos clubes gaúchos que estão suspensos até o dia 27 de maio.