Corpo de Bombeiros de Maringá precisa de voluntários para organizar doações feitas para o RS

O Corpo de Bombeiros de Maringá está precisando de ajuda voluntária para organizar as doações feitas pela população para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.





Muitos itens foram levados até o quartel da corporação nos últimos dias e, neste momento, os bombeiros precisam de ajuda para organizar os produtos, que incluem desde alimentos até roupas. Os itens serão distribuídos e enviados para o Estado gaúcho.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Os interessados em ajudar podem se apresentar na rua Benjamin Constant, 93, na Zona 07, região central de Maringá. É válido destacar que o trabalho é totalmente voluntário, ou seja, não há remuneração.