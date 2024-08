Cebolinha e Viña têm suspeita de lesões graves, vão a hospital e preocupam no Flamengo

O Flamengo pode perder Everton Cebolinha e Matias Viña por algum tempo. O atacante tem suspeita de ruptura no tendão, enquanto o lateral-esquerdo vai investiga uma lesão ligamentar no joelho. Os dois vão realizar exames para entender a extensão do problema.



Cebolinha foi substituído aos 11 minutos do 1º tempo do jogo. Ele reclamou de dores na perna esquerda. O Fla divulgou um comunicado dizendo que o problema seria na panturrilha, mas, na verdade, foi no tendão de Aquiles.

Vinã sentiu dores no joelho direito aos 43 minutos do segundo tempo em uma dividida com Fabinho. O Fla já havia feito as cinco mudanças e ficaria com menos um caso ele saísse. Por isso, ele permaneceu em campo, mas deixou o Maracanã de cadeira de rodas e com o joelho para cima.



Os dois foram encaminhados diretamente ao hospital. Por conta da hipótese de casos mais sérios, o Fla não quis esperar. Tannure admitiu que é um caso cirúrgico caso o pior se confirme.

"Acho que ao pé da letra os jogadores deixaram sangue aqui hoje. Tivemos uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com suspeita de lesão no tendão de Aquiles e por isso ele foi para o hospital fazer exames. E o Viña, depois daquela entrada, teve uma entorse no joelho e uma hipótese de uma lesão ligamentar. Fará exames para confirmar isso ou não", explicou Márcio Tannure, gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo.



Ele ficou no campo porque o Ayrton não teve concussão e não foi utilizada a substituição com esse critério. Foi por esse motivo. As pessoas no banco estavam discutindo sobre tirar ele. Não estava ajudando muito e não tínhamos mais mexidas.



A boa notícia é que Ayrton Lucas e De la Cruz não preocupam. O lateral precisou sair após um choque na cabeça e o meia alegou fadiga e pediu substituição.



O Ayrton teve um trauma, uma sutura, não é problema nenhum para quinta-feira. O Nico relatou um pouco de fadiga, normal, e a principio não preocupa. Se não acontecer nada até lá. Até quinta no futebol é uma eternidade. Pelo que aconteceu hoje não é nada que preocupe para quinta-feira.