Centroavante Edson Cariús é o novo contratado do Londrina EC

O centroavante Edson Cariús é o novo contratado do Londrina Esporte Clube. O jogador de 36 anos, que teve o vínculo divulgado nesta sexta-feira (4) à noite, chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O contrato é em definitivo até o final da temporada de 2025.





Cariús surgiu no futebol cearense e tem passagens por clubes de Alagoas e Paraíba. Em 2018, chegou ao Ferroviário-CE, em que sagrou-se campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e artilheiro da competição com 11 gols. Em 2019, defendeu o clube cearense no Campeonato Cearense e Série C, marcando 19 gols em 30 partidas. Terminou o ano emprestado ao CRB, para a disputa da Série B.

Nos anos seguinte, teve passagens por Fortaleza, Al-Jabalain-ARA e Remo, retornando ao Ferroviário-CE em 2021. Em dois anos, marcou 15 gols em 46 jogos.





Nos anos seguintes, defendeu as camisas do Floresta-CE, Portuguesa-RJ, Tacuary-PAR, Botafogo-SP e Ypiranga-RS. No clube gaúcho, disputou a Série C de 2024. Em 2025, chegou ao Linense-SP, em 14 jogos, marcou cinco gols e uma assistência.

EDSON CARIÚS, atacante

Nome completo: José Edson Barros da Silva

Data de nascimento: 12/10/1988 (36 anos)

Cidade que nasceu: Cariús-CE

Altura: 1,84m

Dominância: Destro

Instagram: @edsoncarius09





Clubes como profissional:

2025: Londrina

2025: Linense-SP

2024: Ypiranga-RS

2023: Botafogo-SP

2023: Tacuary-PAR

2023: Portuguesa-RJ

2022: Floresta-CE

2022: Ferroviário-CE

2021: Ferroviário-CE

2021: Remo

2021: Al-Jabalain-ARA

2020: Fortaleza

2019: CRB

2019: Ferroviário-CE

2018: Ferroviário-CE

2018: Floresta-CE

2017: Floresta-CE

2017: Uniclinic-CE

2016: Alto Santo-CE

2016: Sousa-PB

2015: Iguatu-CE

2015: Coruripe-AL

2015: Quixadá-CE

2014: Iguatu-CE

2014: Barbalha-CE

2013: Barbalha-CE

2013: Iguatu-CE

2012: Iguatu-CE (base)