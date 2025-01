Chance de impeachment de Augusto Melo é 0, mas futuro é incerto

A chance do impeachment para derrubar Augusto Melo da presidência do Corinthians é 0, mas causa instabilidade e um futuro incerto dentro do clube, destacou Vitor Guedes no Fim de Papo deste domingo (19).





"Conhecendo o clube como eu conheço e frequento, hoje, nos sócios a chance do Augusto ser impeachmado é zero, zero. Ele é muito popular nos sócios, já era, ficou mais com essas vitórias, o Parque São Jorge é um ambiente a parte da torcida e das redes sociais, lá não cai.





Só que como ele vai ser afastado imediatamente, se isso acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer na prática, em um, dois meses, o presidente que sumir, pode mudar tudo o que vai acontecer".





"Se passar, e há chance grande de passar, o presidente é afastado imediatamente. E aí, assume um dos vices do Osmar Stabile e tem um tempo de um a dois meses para chamar a assembleia de sócios para reiterar ou não essa decisão", disse Vitor Guedes.





Vitão seguiu sua análise sobre o impeachment no Corinthians e falou como isso deixa um clima tenso e de instabilidade dentro do clube. Porém, destacou ainda que a torcida está ao lado do presidente.





É um clima de instabilidade, vai ser muito tenso amanhã (nesta segunda), você que mora na região da Zona Leste, ou tem que frequentar, passar pela marginal, tome cuidado, porque deve estar um clima muito tenso amanhã.





A partir das três da tarde, a programação é as sete horas, a torcida Gaviões da Fiel e outras organizadas já convocaram e vão estar presentes no clube, eles apoiam o presidente, são contrários ao impeachment. Vão para fazer uma espécie de pressão com os conselheiros que vão lá votar, é um clima muito tenso.





As denúncias até agora não foram comprovadas, mas são indícios que se comprovaram muito sérios.





"Claramente a torcida, a organizada que faz barulho, e os sócios em sua grande maioria, estão ao lado do presidente, o que é muito pouco comum na história do Corinthians, né? Manifestação a favor", disse Vitor Guedes.