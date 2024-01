Chitãozinho ficou feliz de saber que genro viria ao Londrina EC e deve vir visitar a família

O meio-campista do Londrina Esporte Clube, Rafael Longuine, foi apresentado na manhã de quarta-feira (17). Genro do sertanejo Chitãozinho, o jogador é um dos reforços do Tubarão para 2024.





Entre as perguntas enviadas pela imprensa, Longuine foi questionado pelo Portal Bonde a respeito da relação com o sogro. Ele é casado com Aline Lima, prima de Sandy, e têm uma filha de três anos.

"Primeiramente, ele ficou muito feliz que eu vim para cá. Paranaense, né? (Chitãozinho e o irmão Xororó são naturais de Astorga, na região metropolitana de Maringá) Então, desde quando comentei com ele dessa possibilidade, ele ficou muito feliz. Cconhece a cidade e ele já falou que vai vir visitar", comentou o atleta. "Ele sempre acompanha muito, independente do time que eu estou jogando, ele sempre está acompanhando, perguntando, vendo jogos. Então, é um cara que eu sempre converso muito. Além de meu sogro, é um grande parceiro, um grande paizão para mim. (Vou) esperar ele aqui em Londrina. Vamos ver. Quem sabe ele vem assistir um jogo aqui no estádio - acho meio difícil ele no estádio, mas com certeza acho que aqui em Londrina, ele deve aparecer. Ele deve vir, conciliar com a agenda dele. Com certeza ele vai dar um pulo aqui para estar vendo pessoalmente".