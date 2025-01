Técnico do Londrina EC não descarta retorno do clube ao Estádio do Café

O plano da diretoria do Londrina é utilizar integralmente o Estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) a partir do momento que o local estiver apto para jogos e treinos. Com isso, a vitória do Tubarão por 3 a 0 sobre o Paraná pode ter sido a despedida da equipe do Jacy Scaff em 2025.





Porém, para o técnico Claudinei Oliveira, isso não é algo certo. Isso porque o treinador destacou a possibilidade de retornar ao Café por diversos motivos, seja pela falta de um encerramento nas obras do VGD ou até mesmo para jogos de maior apelo popular.

“Existiu no vestiário essa conversa de ter sido a ‘última dança’ no Café. A gente não sabe. A gente não sabe a previsão (do fim das obras), mas a ideia é essa, que a gente jogue no VGD (o jogo com o Azuriz). Mas a gente não sabe daqui a pouco também se a gente vai precisar fazer um jogo ou outro no Café, dependendo do tamanho do jogo, não sei se uma final de Estadual… Se vai poder jogar no VGD, se não vai, não sei se tem limite de público. Sinceramente eu não sei, eu não vi o regulamento, então, a gente não sabe. Não é a 'última dança', porque a gente vai voltar a jogar no Café", garantiu Claudinei Oliveira sobre a casa do Tubarão.





"O Café é nossa casa também, tanto o Café, quanto o VGD. Então, a gente fica feliz (de ter os dois). Eu estive lá no VGD essa semana, vocês estavam. A gente teve as obras, que estão caminhando bem. É esperar que dê tudo certo para a gente fazer o próximo jogo lá, mas se não der a gente sabe que os portões estão abertos aqui.”

O comandante da equipe alviceleste pediu que o torcedor lote o VGD, que tem capacidade menor - ainda não definida pelas autoridades -, e que mantenha o apoio que tem dado a equipe nos últimos jogos como mandante.





"Os jogadores gostam de jogar aqui desde o ano passado. A gente sempre gostou. É o que eu falo: nunca saímos vaiados. Acho que no último jogo que a gente perdeu para o Maringá teve uma ou outra manifestação até com relação a mim, não com relação aos atletas, mas os atletas, assim que acabou o jogo, viram a torcida gritar: 'É, Tubarão! É, Tubarão!' Não deixa ninguém abaixar a cabeça. A gente tem que agradecer o torcedor que veio ao Café e esperar que ele lote o VGD a partir da próxima partida, se realmente for lá", destacou Claudinei.





O LEC volta a campo pelo Campeonato Paranaense para enfrentar o Operário, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, na quarta-feira (29), às 20h. No VGD, a estreia do Tubarão está marcada para o dia 5 de fevereiro, contra o Azuriz, em jogo válido pela 8ª rodada.