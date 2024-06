Claudinei Oliveira confirma mudanças no Londrina EC e tem problema para segunda

O técnico Claudinei Oliveira não faz mistério e já tem definido o time do Londrina para o confronto contra o Tombense, na segunda-feira (1º), às 20h, no estádio do Café. O treinador, no entanto, ganhou um problema e o atacante Henrique passa a ser dúvida.







No treino realizado na manhã desta sexta-feira (28), Oliveira confirmou a entrada de Davi no lugar do zagueiro Rayan suspenso e a volta de Iago Teles ao ataque, após cumprir suspensão na última partida.

"Temos mais alguns treinos, mas a projeção é essa a não ser que aconteça algo diferente. A ideia é mexer o mínimo possível porque o time tem dado uma resposta positiva e acredito que até pelo fato de estarmos mudando pouco e dando um entrosamento ao time", frisou Claudinei Oliveira, em entrevista coletiva. "Fizemos um bom jogo, apesar do resultado não ter sido o esperado e esperamos fazer mais um bom jogo e conquistar os três pontos".





Ainda no treinamento da sexta, o atacante Henrique participou da primeira parte do trabalho, mas quando o treinador posicionou o time titular, o jogador fez um treino físico à parte e Calyson atuou no seu lugar. Henrique sentiu um desgaste físico ao longo da semana e foi preservado de alguns treinos. Mas a tendência é que ele esteja em campo na segunda-feira.





Com isso, o LEC deve ir a campo com Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Davi e Maurício. Tauã, Kadi e Rafael Longuine. Henrique (Calyson), Daniel Amorim e Iago Teles.





