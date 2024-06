Londrina EC perde posição e faz jogo decisivo contra o Tombense nesta segunda-feira

O confronto contra o Tombense na segunda-feira (1º) se tornou ainda mais decisivo para o Londrina na Série C. O time mineiro venceu o jogo atrasado que tinha e ultrapassou o Tubarão na tabela de classificação.







Na quarta-feira (26), o Tombense recebeu o Caxias e venceu por 2 a 1, em partida adiada da sexta rodada, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Os dois gols do time da casa foram marcados pelo centroavante Igor Bahia.

Com o resultado positivo, o time mineiro subiu para 17 pontos e assumiu o sétimo lugar, deixando o Londrina na oitava posição, com 16. As duas equipes agora somam 10 partidas disputadas. O Caxias é o 18º, com seis.





E o Londrina pode entrar em campo na segunda-feira, às 20h, fora do G8. A 11ª rodada terá início no sábado (29) e o Ypiranga tem a chance de ultrapassar o Alviceleste. A equipe gaúcha joga em Erechim contra o ABC. O Ypiranga soma 15 pontos, mas disputou apenas sete jogos.





Em caso de vitória, o Ypiranga ultrapassa o LEC e deixa o Tubarão na nona colocação. Para não correr o risco de fechar a próxima rodada fora do grupo das equipes que vão para a próxima fase, o Londrina terá que obrigatoriamente vencer o Tombense.





