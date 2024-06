Claudinei Oliveira faz mudanças no Londrina EC e Longuine fica entre os titulares

O Londrina terá o retorno de dois titulares no jogo de sábado (8) contra o Sampaio Corrêa, no estádio do Café. O técnico Claudinei Oliveira confirmou ainda a manutenção de Rafael Longuine no time, que busca recuperação na Série C.





O zagueiro Rayan voltou aos treinos após cumprir o protocolo de concussão da CBF, em razão de uma pancada na cabeça. Mesmo situação acontece com o atacante Henrique, que participou apenas dos minutos finais na última partida.

"Vamos ver como Rayan está se sentido, porque precisamos respeitar o momento do jogador, mas ele já está totalmente liberado pelo departamento médico. A volta do Henrique é natural e teremos ainda o Calyson como opção", afirmou Claudinei Oliveira em entrevista coletiva na manhã de quinta-feira (6) no CT.





No trabalho técnico realizado na quinta, a formação teve Arthru; Thiago Ennes, Rayan, João Maistro e Maurício. Tauã, Kadi e Rafael Longuine. Henrique, Daniel Amorim e Iago Teles.

Como Pablo, que já não atuou no último jogo, segue machucado, Longuine será mantido entre os titulares. "O Longuine tem buscado uma adaptação dentro deste nosso novo esquema de jogar. Vou conversar com ele para entender qual o melhor posicionamento e acredito que ele precise de uma sequência para evoluir", frisou o treinador.





Se confirmar esta escalação, o Londrina terá um time muito parecido com o utilizado em três jogos consecutivos: vitórias contra ABC e São Bernardo e empate com o Volta Redonda, no melhor momento da equipe no Brasileiro. A única diferença será a presença de Longuine no lugar de Pablo.





Além das vitórias, o LEC apresentou bom futebol nestas três partidas e espera retomar o caminho das vitórias no sábado. O Tubarão vem de um empate e uma derrota e ocupa o nono lugar, com nove pontos.





