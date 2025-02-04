Claudinei Oliveira questiona tabela da dupla Athletiba após derrota do Londrina EC

O técnico Claudinei Oliveira reconheceu que o Londrina não fez bom jogo contra o São Joseense, domingo (2), no gramado sintético do Estádio Municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais, mas fez um questionamento sobre a tabela da competição após a derrota do LEC por 2 a 1 para o lanterna do campeonato.





O comandante do Tubarão lembrou a ausência de jogos da dupla Athletico Paranaense e Coritiba como visitantes contra o São Joseense. Neste ano, os dois times da capital atuam como mandantes contra a equipe da Região Metropolitana de Curitiba. O Coxa, inclusive, venceu o adversário por 3 a 0 no Couto Pereira. O Athletico vai receber o São Joseense na Ligga Arena na quinta-feira (6).

“O Londrina veio aqui no ano passado e está vindo aqui de novo. Não sei se o Coritiba e o Athletico vieram no ano passado. Esse ano não vem. Por que o Londrina vem toda vez?”, questionou Claudinei.





Fato é que o Londrina só recebeu o São Joseense no estádio do Café uma vez, em 2022, justamente na primeira vez que a equipe de São José dos Pinhais disputou a elite do Campeonato Paranaense. Desde então, foram três jogos, sempre com viagem ao prejudicado gramado sintético do estádio do Pinhão. Em 2023, o LEC perdeu por 1 a 0, em 2024, empatou por 0 a 0, e no último domingo perdeu por 2 a 1 - o gol de Pablo foi o primeiro do time alviceleste no tão criticado tapete.

O Athletico e o Coritiba, por sua vez, em quatro anos do São Joseense na primeira divisão, só visitaram o gramado sintético em uma oportunidade em jogos da primeira fase: o Coxa em 2022 e o Furacão em 2023. Ou seja, nas outras três vezes, os times da capital puderam atuar em seus gramados e não foram ao Pinhão para jogos da fase de classificação.





Vale destacar que, em 2023, o Athletico também foi obrigado a visitar o São Joseense por conta do cruzamento da tabela, mas já na fase de mata-mata. Com isso, fez o jogo da ida fora de casa e a volta na Ligga Arena.





