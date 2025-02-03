Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Revolta contra a arbitragem

Maurício lamenta clima hostil contra o Londrina EC: "Várzea"

Matheus Camargo - Especial para a Folha
03 fev 2025 às 18:02

Compartilhar notícia

Rafael Martins/ LEC
Publicidade
Publicidade

O lateral Maurício foi um dos jogadores que lamentaram a situação imposta no estádio municipal do Pinhão por parte do São Joseense contra o Londrina no jogo de domingo (1). Atletas e comissão técnica do Tubarão se revoltaram com a arbitragem e com atitudes tomadas pelos donos da casa, como a demora na reposição de bolas no gramado, o excesso de pessoas no banco de reservas, e com a presença de membros da diretoria e torcedores em um “camarote” próximo ao banco do LEC.


“Viram os caras chutando a bola de fora para dentro do campo? Não colocando a bola no lugar? Parecia jogo de várzea. Os caras (são) varzeanos. Os gandulas não deixaram a bola… Aí, vão jogar contra a gente no Café, a bola está nos cones, certinha”, reclamou Maurício após o apito final.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O técnico Claudinei Oliveira revelou que um dos maqueiros do São Joseense chegou a chamar o centroavante Pablo para a briga após um atendimento. Outro fato foi o sumiço das bolas oficiais da competição na beira do gramado. Gandulas começaram a colocar nos cones bolas murchas e antigas, que entravam no gramado e saíam imediatamente após reclamações dos jogadores do Londrina.


“O gramado é muito ruim, não tem como a gente jogar. Isso não é gramado de uma equipe profissional jogar, com todo o respeito. Não tem como jogar, a bola é viva. Eu vim da várzea, não ligo tanto, mas isso aqui é muito irregular. Não tem como. Todas as equipes que vierem aqui vão reclamar. Não é adequado”, seguiu Maurício.

Publicidade


O goleiro Luiz Daniel foi mais um a reclamar do tratamento recebido pela equipe no estádio do Pinhão, mas decidiu provocar o São Joseense. O titular do Tubarão, entretanto, admitiu que a atuação não foi boa do agora terceiro colocado do Campeonato Paranaense.


“A única coisa que tenho para falar é que não jogamos praticamente nada e só competimos no segundo tempo. O ambiente hostil para nós que queremos coisas grandes no campeonato não é nada, sabemos do tamanho da camisa do Londrina. O São Joseense vai brigar lá embaixo. Se a própria diretoria deles não sabe respeitar o trabalhador que aqui está, um time desse não pode estar na primeira divisão do Paranaense”, bradou o arqueiro alviceleste.


O Londrina volta a campo na quarta-feira (5) para enfrentar o Azuriz, às 20h, no Estádio do Café, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense.


Leia também:

Imagem
Chuva 'detona' estradas rurais e alunos do Eli Vive perdem primeiro dia de aula em Londrina
Chuva 'detona' estradas rurais e alunos do Eli Vive perdem primeiro dia de aula em Londrina
Londrina EC futebol Maurício Lateral Maurício Londrina
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas