Maurício lamenta clima hostil contra o Londrina EC: "Várzea"

O lateral Maurício foi um dos jogadores que lamentaram a situação imposta no estádio municipal do Pinhão por parte do São Joseense contra o Londrina no jogo de domingo (1). Atletas e comissão técnica do Tubarão se revoltaram com a arbitragem e com atitudes tomadas pelos donos da casa, como a demora na reposição de bolas no gramado, o excesso de pessoas no banco de reservas, e com a presença de membros da diretoria e torcedores em um “camarote” próximo ao banco do LEC.





“Viram os caras chutando a bola de fora para dentro do campo? Não colocando a bola no lugar? Parecia jogo de várzea. Os caras (são) varzeanos. Os gandulas não deixaram a bola… Aí, vão jogar contra a gente no Café, a bola está nos cones, certinha”, reclamou Maurício após o apito final.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O técnico Claudinei Oliveira revelou que um dos maqueiros do São Joseense chegou a chamar o centroavante Pablo para a briga após um atendimento. Outro fato foi o sumiço das bolas oficiais da competição na beira do gramado. Gandulas começaram a colocar nos cones bolas murchas e antigas, que entravam no gramado e saíam imediatamente após reclamações dos jogadores do Londrina.





“O gramado é muito ruim, não tem como a gente jogar. Isso não é gramado de uma equipe profissional jogar, com todo o respeito. Não tem como jogar, a bola é viva. Eu vim da várzea, não ligo tanto, mas isso aqui é muito irregular. Não tem como. Todas as equipes que vierem aqui vão reclamar. Não é adequado”, seguiu Maurício.

Publicidade





O goleiro Luiz Daniel foi mais um a reclamar do tratamento recebido pela equipe no estádio do Pinhão, mas decidiu provocar o São Joseense. O titular do Tubarão, entretanto, admitiu que a atuação não foi boa do agora terceiro colocado do Campeonato Paranaense.





“A única coisa que tenho para falar é que não jogamos praticamente nada e só competimos no segundo tempo. O ambiente hostil para nós que queremos coisas grandes no campeonato não é nada, sabemos do tamanho da camisa do Londrina. O São Joseense vai brigar lá embaixo. Se a própria diretoria deles não sabe respeitar o trabalhador que aqui está, um time desse não pode estar na primeira divisão do Paranaense”, bradou o arqueiro alviceleste.





O Londrina volta a campo na quarta-feira (5) para enfrentar o Azuriz, às 20h, no Estádio do Café, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense.



