Claudinei, técnico do Londrina EC, indica time titular para enfrentar o São Bernardo

O penúltimo treino do Londrina na cidade antes da viagem a São Bernardo do Campo para o jogo de segunda-feira (5), às 19h30, contra o São Bernardo, pela Série C, foi de movimentação intensa com todo o elenco em campo, exceto pelo volante Lucas Marques, fora de combate por conta de uma lesão muscular e fora da partida. Quem também não joga na segunda é o zagueiro Caio, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o lateral João Vitor retorna após ficar fora da partida contra o Maringá por problemas pessoais.





Em trabalho no gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o técnico Claudinei Oliveira dividiu o plantel em duas equipes e três setores: defesa, meio e ataque.

De um lado esteve o time sem colete, com 14 atletas, sendo eles Luiz Daniel, João Vitor, Yago Lincoln, Wallace e Maurício na defesa; Alison, Sousa, Gustavo França, Vitinho, Thauan e Paredes no meio; Henrique, Edson Cariús e Iago Teles no ataque. Da formação, Vitinho, Thauan e Paredes devem ser reservas no confronto com o São Bernardo, enquanto o restante deve começar a partida.

No time com colete amarelo, formado quase integralmente por reservas, estavam Elzo, Cedric, Guilherme Ferreira, Marco Antônio e Rafael Soares na defesa; Caio, Zé Breno, João Vitor Bezerro, Wellington, Caio Rafael e Gustavo no meio; Robson Duarte, Kaique e Gabriel Canela no ataque.





Inicialmente, Pablo foi utilizado como “coringa”, vestindo colete vermelho e compondo ambas as equipes. O atleta segue em transição da lesão do tornozelo e, caso viaje com o time, não deve ser titular contra o time paulista. Em uma segunda parte do treinamento, Pablo passou o colete vermelho para Wellington e foi para a equipe amarela.





O Londrina é o líder do Campeonato Brasileiro da Série C com sete pontos, junto a Ituano, Maringá, Ponte Preta e Brusque, que possuem a mesma pontuação, mas ficam atrás no saldo de gols.